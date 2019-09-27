كشف معلومات عن هاتف بوتين السري

وذكرت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس"، نقلا عن مصدر مطلع أن جهاز الهاتف الذي يستخدمه الرئيس بوتين خارج مكتبه يختلف عن الهاتف النقال العادي، فهو محصن ضد التشويش والتنصت.

ونوه المصدر إلى أن فرصة التنصت والتجسس على هذا الهادف معدومة.

وتُنقل المكالمات عبر هذا الهاتف عن طريق الأقمار الصناعية العسكرية. ويتم تشفيرها باستخدام شفرة سرية يحتاج فكها إلى سنوات.

وأشار المصدر إلى أن الرئيس بوتين يستعين بالمترجم دائما عندما يتصل بالزعماء الأجانب هاتفيا.

وأضاف المصدر أن أجهزة الاتصال تصاحب رئيس الدولة الروسية في كل مكان. فمثلا، تحتوي سيارته على محطة كاملة للاتصال الهاتفي.