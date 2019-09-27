احتجاز 3 قوارب و262 من البحارة الكوريين الشماليين في روسيا

أعلن ممثل الأمن الفيدرالي في إقليم بريمورسكي، أنه تم احتجاز 3 قوارب شراعية وقوارب آلية و262 من البحارة الكوريين الشماليين في المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا، وتم نقل المخالفين إلى مدينة ناخودكا.

وقال ممثل الأمن الفيدرالي: "لم يظهر الصيادون الكوريون الشماليون أي مقاومة أثناء تفتيش السفن، وتم نقل المخالفين، اليوم الجمعة، إلى المدينة الساحلية ناخودكا".

وكان البحارة يمارسون الصيد غير المشروع، حيث احتجز الأمن أكثر من 30 ألف حبّار، وكذلك معدات الصيد المحظورة.

في وقت سابق، صرح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه تم احتجاز قاربين للصيد وأكثر من 80 مواطنا من كوريا الشمالية في بحر اليابان بتهمة الصيد غير المشروع.

ويعد إبرام وتنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بمكافحة الصيد غير المشروع، أداة مهمة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمنتجات البحرية. وكانت روسيا قد وقعت بالفعل اتفاقيات مماثلة مع كل من اليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والصين الشعبية.

وبحر اليابان (البحر الشرقي) بحر حدودي يقع غربي المحيط الهادي، ويشبه البحر المتوسط بعدم وجود أمواج مدية فيه نتيجة انغلاقه التام. ويتشكل بحر اليابان بين الجزر اليابانية: هوكايدو، هونشو، كيوشو، إضافة إلى جزيرة ساخالين الروسية، إلى الشرق، وكوريا وروسيا إلى الغرب.