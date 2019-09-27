برلماني روسي يدعو إلى أخذ العبرة من حظر قرعة "غرين كارد" الأمريكية

،دعا نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، بيوتر تولستوي، اليوم الجمعة، إلى أخذ العبرة من العقوبات الأمريكية مثل حظر قرعة "غرين كارد" وعدم منح الروس للمندوبين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تأشيرات أمريكية.

موسكو- سبوتنيك. وقال تولستوي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "علينا أن نفهم الواقع بدقة أكثر والواقع هو أن الأمريكيين يعتبرون أن لهم الحق بأن يفعلوا ما يشاؤون ولا تؤثر عليهم أي التزامات دولية، التزامات بلد يوجد فيه مقر الأمم المتحدة".

وكان نائب رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، أليكسي تشيبا، قد توجه إلى وزارة الخارجية الروسية بطلب مناقشة فكرة حظر قرعات الغرين كارد رداً على عدم منح الروس المندوبين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تأشيرات أمريكية.

ومن الجدير بالذكر أن بطاقة غرين كارد تسمح للأشخاص المولودين خارج الولايات المتحدة بالإقامة والعمل في الأراضي الأمريكية، وغالبا ما تكون مرحلة تمهد للحصول على الجنسية. وتجري قرعة غرين كارد كل عام، حيث تم تخصيص 50 ألف تأشيرة يتم منحها بشكل عشوائي عن طريق تنظيم القرعة السنوية.