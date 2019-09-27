روسيا تكتشف "علامات تطرف" في عمل الإذاعة الدولية الألمانية

أعلن رئيس لجنة مجلس النواب الروسي، فاسيلي بيسكاريوف، أنه تم اكتشاف "علامات تبرير للتطرف" في عمل الإذاعة الدولية الألمانية "دويتشه فيله".

وقال بيسكاريوف المسؤول عن التحقيق في تدخل الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية لروسيا: "تم تأكيد المعلومات المتعلقة بانتهاك شركة التلفزيون الألمانية "دويتشه فيله" للقوانين الروسية".

وأضاف: أنهت اللجنة اليوم التحقيق في الموقع الألماني، وللأسف تم تأكيد انتهاك الموقع الموجود على الأراضي الروسية عددا من القوانين، وقررنا اليوم أن على الجهات المخولة اتخاذ إجراءات ضد هذه الانتهاكات.

وستطلب لجنة مجلس النواب الروسي (الدوما) في سحب اعتماد موقع "دويتشه فيله" في روسيا.

بالإضافة إلى ذلك تجري لجنة مجلس النواب، تحقيقا في كل من المواقع الإخبارية الدولية التالية، "بي بي سي" و"ميدوزا" و"إم بي خا" و"صوت أمريكا" و"راديو الحرية".