روسيا: الوضع المتوتر في منطقة الخليج هو نتيجة لسياسات واشنطن غير المسؤولة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أيغور مورغولوف، أن سياسات الولايات المتحدة غير المسؤولة في منطقة الخليج أدت إلى زيادة التوتر حول إيران وفي المنطقة بوجه عام.

وقال مورغولوف، اليوم الجمعة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تفاقم الوضع في منطقة الخليج اليوم هو نتيجة لسياسة واشنطن غير المسؤولة، التي لم ترفض الالتزام بواجباتها وفقًا لخطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني فحسب، ولكن تعمل بشكل منهجي على تصاعد التوتر حول إيران وفي المنطقة بوجه عام".

وهزت هجمات يوم 14 سبتمبر/ أيلول، على السعودية الشرق الأوسط، وأثارت مخاوف بشأن نشوب حرب أوسع نطاقا. ومارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضبط النفس في الأزمة بالإحجام عن الرد العسكري على الأقل حتى الآن.

وحذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس الأربعاء، قادة العالم من أن منطقة الخليج "على شفا الانهيار، إذ إن خطأ واحدا قد يشعل الوضع"، وذلك وسط التوتر المتزايد بين إيران وواشنطن.

وأضاف روحاني في كلمة أمام التجمع السنوي لقادة العالم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "لن نتحمل التدخل الاستفزازي للأجانب. سنرد بحزم وقوة على أي نوع من الاعتداء والانتهاك لأمننا ووحدة أراضينا".