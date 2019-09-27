فريق عمل عودة الأطفال الروس من سوريا والعراق يحدد خطوات استكمال هذه المهمة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن مجموعة العمل الخاصة بعودة الأطفال الروس من مناطق الحرب في سوريا والعراق، حددت الخطوات لاستكمال عودة الأطفال إلى أرض الوطن (روسيا).

موسكو - سبوتنيك . صرحت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الجمعة "في نهاية الاجتماع، تقرر تحديد الخطوات، التي يجب اتخاذها لحل مشكلة إعادة الأطفال الروس من سوريا والعراق إلى وطنهم".

وكانت المفوضة الروسية لحقوق الطفل آنا كوزنيتسوفا، قد ذكرت سابقا، أن الرحلة القادمة لـ 30 طفلا روسيا ستكون بعد 6 أكتوبر.

يذكر أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الإدارات الروسية عام 2017، للعمل على عودة الأطفال من مناطق الحرب في سوريا والعراق، بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الطوارئ ووزارة الشؤون الداخلية ووزارة الصحة وغيرها، إذ تم تطوير مجموعة من الإجراءات تم خلالها إعادة 90 طفلا من العراق في الفترة الممتدة من ديسمبر 2018 -فبراير ويوليو 2019.

هذا وبدأت عملية عودة النساء والأطفال الروس من منطقة الصراع في الشرق الأوسط بعد أن نشر رئيس الشيشان، رمضان قديروف، فيديو على تطبيق انستغرام، صوره مراسلو قناة "آر تي" داخل ملجأ للأطفال، يتناول قصصا لأطفال من روسيا ودول الاتحاد السوفييتي سابقا، انضم آباؤهم لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، وتم التخلي عنهم بعد تحرير مدينة الموصل العراقية من أيدي التنظيم.