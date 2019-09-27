روسيا تقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قانون بشأن تطوير نظام للحد من الأسلحة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن تعزيز الحد من الأسلحة.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. قال لافروف متحدثًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "أود اليوم أن أعلن، خلال الدورة الحالية للجمعية العامة، تقديمنا مشروع قرار لـ"تعزيز وتطوير نظام الاتفاقات المتعلقة بالحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار، وأدعو الجميع إلى مفاوضات بناءة".

وأشار إلى أن "الموافقة على القرار ستكون مساهمة هامة في تهيئة الظروف لنجاح عقد المؤتمر الاستعراضي المقبل بشأن تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، العام المقبل".

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي معاهدة دولية، بدأ التوقيع عليها في 1 تموز/ يوليو 1968 للحد من انتشار الأسلحة النووية التي تهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية. حتى الآن وقع على الاتفاقية 191 دولة. مع ذلك ما زال خارج الاتفاقية دولتين نوويتين أكيدتين (تملكان تجارب نووية مصرح بها) هما الهند وباكستان ودولة نووية محتملة هي إسرائيل (لم تصرح إسرائيل حتى الآن عن امتلاكها للسلاح النووي رغم الكثير من المؤشرات التي تؤكد ذلك). أحد الأطراف هي كوريا الشمالية التي يحتمل امتلاكها لقوة نووية أيضا ما زالت خارج الاتفاقية. تم اقتراح الاتفاقية من قبل إيرلندا وكانت فنلندا أول من وقع عليها.