لافروف يدعو لمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن في حوار تخفيض التصعيد في الخليج

وأضاف لافروف أنه "إذا بدأت العملية، فإن المبادئ التي اقترحتها روسيا يمكن أن تمتد إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وهزت هجمات 14 سبتمبر/ أيلول على منشآت "أرامكو"، السعودية والشرق الأوسط، وأثارت مخاوف بشأن نشوب حرب أوسع نطاقا.
وحذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأربعاء الماضي، قادة العالم من أن منطقة الخليج "على شفا الانهيار، إذ أن خطأ واحدا قد يشعل الوضع"، وذلك وسط التوتر المتزايد بين إيران وواشنطن.
وأضاف روحاني في كلمة أمام التجمع السنوي لقادة العالم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "لن نتحمل التدخل الاستفزازي للأجانب. سنرد بحزم وقوة على أي نوع من الاعتداء والانتهاك لأمننا ووحدة أراضينا".
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