روسيا تؤجل إطلاق قمرين صناعيين

صرح مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء لوكالة "سبوتنيك" بأنه تم تأجيل إطلاق الصاروخ الناقل "بروتون-إم" مع المركبة الفضائية الروسية "إكسبرس-80" و"إكسبرس-103"، وكان يخطط لإطلاقها في عام 2019، حتى الربيع المقبل.

في أبريل/نيسان، قال يوري فيلكوف، نائب المصمم العام لتطوير وابتكار شركة أنظمة سواتل المعلومات، إن إكسبرس-80 وإكسبرس-103 سيتم تصنيعهما في أواخر عام 2019 - أوائل عام 2020.

وقال المصدر، "تم تأجيل إطلاق أجهزة إكبسرس-80 وإكسبرس-103 إلى ربيع عام 2020"، دون تحديد السبب.

ولم تعلق "روسكوسموس" على المعلومات لوكالة "سبوتنيك".

سيتم وضع القمرين الصناعيين "إكسبرس-80" و"إكسبرس-103"، المصنوعة لصالح شركة "كوسميتشسكايا سفياز"، في مدار ثابت بالنسبة للأرض (مدار دائري يبلغ ارتفاعه 35786 كيلومتراً) ويوضع على خط طول 80 درجة و 103 درجة شرقًا على التوالي. وهي مصممة لتوفير خدمات الاتصالات والبث في نطاقي C و Ku في روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة.