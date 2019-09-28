بيسكوف: بوتين سيذهب إلى مراسم وداع شيراك في فرنسا

صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى باريس لحضور مراسم وداع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

ورداً على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، عما إذا كان بوتين يخطط للذهاب إلى باريس، للمشاركة في المراسم، أجاب بيسكوف: "نعم" .

وفي وقت سابق، أعلن قصر الشانزليزيه، أنه ينتظر بوتين، يوم الاثنين خلال مراسم وداع شيراك في باريس.