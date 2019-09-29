إخراج مدفعية ألمانية تعود للحرب العالمية الثانية من البحر بالقرب من القرم... فيديو

قام الغواصون في مركز البعثة الاستكشافية التابع لوزارة الدفاع في الاتحاد الروسي بالقرب من ساحل شبه جزيرة القرم، في خليج كالاميتسكي في البحر الأسود، برفع مدفع ستوغ - 3 ذاتي الدفع من القاع.

وتم تنفيذ العمل في موقع غرق سفينة النقل الألمانية سانتا في، والتي تم نسفها في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 1943، عندما تم إرسالها مع شحنة من الأسلحة إلى ميناء يفباتوريا.

وقع انفجار على متن السفينة، وبعد ذلك انقسم بدنها وفي غضون دقائق قليلة غرقت السفينة تمامًا. ومعها، غرقت الشحنة بالكامل في الماء، التي تجاوز وزنها 1200 طن. وقد غمرت المياه المدافع الثقيلة ذاتية الدفع والبنادق المضادة للطائرات والقنابل الجوية والقذائف وغيرها من الذخيرة والمدفع الذي تم إخراجه اليوم في 29 سبتمبر/أيلول، من القاع هو قيم للمتحف.

ولم يتأثر بدن الدرع السميك كثيرا، وفي الداخل ذخيرة- قذائف التفتيت شديدة الانفجار مع مفجر، وفقا لقناة زفيزدا.

تم تنفيذ عملية الرفع باستخدام آلة رفع خاصة عائمة. تم توصيل الكابلات الفولاذية بالمدفعية ذاتية الدفع في القاع، وتم سحبها إلى الأعلى.

وسيقوم متخصصون في الجمعية الجغرافية الروسية بمزيد من العمل بشأن تنظيف وترميم المعدات.