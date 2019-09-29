بالصور... جسم غريب يظهر في سماء موسكو

وظهر في الصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حلقة سوداء مفرغة معلقة في الهواء.
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Что это? Со всех сторон Селятино жители поселка наблюдали за не понятным летающим кругом. @selyatino_aprelevka #селятино#апрелевка#калининец#кэч#тарасково#селятиноапрелевка#подслушиновселятино#подслушановапрелевке#подслушиновкалининце#селятиноапрелевкакалининец#рассудово#яковлевское#киевскоешоссе#мартемьяново#кромино#кузнецово#афинеево#глаголево#алабино#киевскийпоселок#нарофоминск#нарофоминскийрайон#нарофоминскийокруг#мамынф#мамыапрелевки#мамыселятино#мамынарофоминска#клубмечта#паркмечта#киевскаятрасса#киевскоешоссе
واختلف مستخدمو الإنترنت حول منشأ الجسم الغريب حيث اعتقد البعض أن الحلقة هي نتيجة لنشاط لكيميائي لصناعي. بيما اعتبر آخرون أن الحلقة ماهي إلا دخان ناتج عن انفجار.
وفي وقت سابق ظهر كائن كبير مضيء في سماء عدة مدن في مقاطعة نيجني نوفغورود، يشبه النيزك الذي يحلق بسرعة كبيرة.
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