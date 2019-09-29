مجلس الأمن الروسي: الحوار الروسي الأمريكي حول المنطقة القطبية الشمالية مثمر وبناء

دعا نائب أمين مجلس الأمن الروسي، يوري أفيريانوف، إلى استئناف اجتماعات قادة الأركان العامة لدول المنطقة القطبية الشمالية لضمان أمن المنطقة، واصفا الحوار مع واشنطن في ذلك الصدد بالمثمر.

موسكو- سبوتنيك. وقال أفيريانوف، في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، للأسف، علقت الاجتماعات بمبادرة من الشركاء الغربيين في 2014، وتلك قناة للتواصل تنبغي استعادتها للحفاظ على أمن المنطقة القطبية الشمالية من التوترات المنخفضة".

وتابع "اتصالاتنا بالولايات المتحدة حول القضية القطبية الشمالية كانت بناءة ومثمرة إلى حد ما، رغم أن الضوء ليس مسلطا عليها بنفس قدر تعاوننا في القضايا الأخرى"، مشيرا إلى أن القضية القطبية من أكثر القضايا بحثا بين مجلسي الأمن الروسي والأمريكي".

وأضاف أفيريانوف أن "نتيجة لذلك، فإن روسيا والولايات المتحدة كونتا بالفعل أرضية متينة للتعاون بالمنطقة، وأن تعزيز الحوار بين الجانبين حول تلك المنطقة سوف يفيد الأمن القومي ويدفع لمحادثات ثنائية حول قضايا أوسع".

وأكد أنه "العمل في المنطقة القطبية الشمالية يجب أن ينفذ باحترام كامل للمصالح الوطنية لدول المنطقة، مع الأخذ بالاعتبار أن المنطقة شديدة الصعوبة، وأن حالات الطوارئ التي تقع هناك أكثر خطورة من أي منطقة أخرى، لذلك فإن تطوي رتلك المنطقة للأغراض الاقتصادية مستحيل دون حوار دولي فعال، وروسيا منفتحة لمثل ذلك الحوار".