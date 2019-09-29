المحافظين البريطاني يمنع "سبوتنيك" من تغطية مؤتمره... والخارجية الروسية تعلق

موسكو- سبوتنيك. وأكدت الخارجية الروسية في بيان أنها تتخذ إجراءات مثالية تجاه وسائل الإعلام البريطانية "سيتم اتخاذ تدابير متماثلة فيما يتعلق بالإعلام البريطاني".

ورفض حزب المحافظين البريطاني منح الاعتماد لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" لحضور المؤتمر السنوي للحزب قبل يوم من بدايتها دون توضيح أسباب قرارهم رغم أن الوكالة قدمت طلب الحصول على الاعتماد قبل شهر من تاريخ انعقاد المؤتمر.

ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر القضايا المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والأزمة السياسية ذات الصلة في المملكة المتحدة. كما يتوقع أن يلقي رئيس الوزراء بوريس جونسون خطابًا رئيسيًا يوم الأربعاء.

يذكر أن هذا القرار ليس الأول، الذي لم يمنح فيه المحافظون الاعتماد لوسائل الإعلام الروسية لحضور المؤتمر،حيث سبق وأن رفض الحزب الحاكم في بريطانيا العام الماضي منح الاعتماد لموظفي السفارة الروسية في لندن لحضور الحدث السنوي الرئيسي.

وتشهد العلاقات الروسية الروسية البريطانية توترا كبيرا على خلية قضية سكريبال، حيث تتهم السلطات البريطانية موسكو بالوقوف وراء تسميم ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، في سالزبوري، في الرابع من شهر آذار/مارس 2018. ووجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234".

من جانبها، نفت روسيا في أكثر من مناسبة علاقتها بهذا الحادث، مؤكدة أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها، وبإشراف من منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.