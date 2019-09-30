روسيا تعلن إخماد جميع الحرائق في البلاد

أعلنت هيئة الحماية الجوية للغابات في روسيا، اليوم الاثنين، إخماد جميع الحرائق في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الهئية في بيان: "30.09.2019 في تمام 12 صباحا، لا يوجد أي حريق في غابات روسيا".

وأشار البيان إلى أنه تم السيطرة على أخر حريق للغابات أمس.

يتبع....