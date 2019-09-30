بالفيديو الحريري يبكي شيراك خلال جنازته

وأظهر المقطع تأثر الحريري وبدت عليه علامات الحزن برحيل الرئيس الفرنسي جاك شيراك.
🔴🔴 LARMES - Le Premier ministre libanais @saadhariri, dont la famille est très proche de la famille Chirac, est bouleversé. Au Liban aussi, aujourd'hui, les drapeaux sont en berne.— TF1LeJT (@TF1LeJT) September 30, 2019
📺 ÉDITION SPÉCIALE #DeuilNational présentée par @pernautjp sur @TF1. pic.twitter.com/Ya13eQCS0H
وسلّطت القناة الفرنسية TF1 على حالة الحزن التي بدت على الحريري، مذكّرةً بالصداقة الكبيرة التي كانت تجمع عائلة الرئيس الراحل شيراك وعائلة الشهيد رفيق الحريري.
وأشارت القناة، الى أنّ لبنان بدوره نكَّس الأعلام اليوم ايضًا على رحيل الرئيس الفرنسي السابق.
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