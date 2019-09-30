روسيا تبدي استعدادها للمساهمة في مشاريع نفطية جديدة في العراق

أكد وزير النفط الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، أن الشركات الروسية مستعدة للنظر في المشاركة في مشاريع نفطية جديدة في العراق.

سوتشي - سبوتنيك . وقال نوفاك للصحفيين، رداً على سؤال ما إذا كانت الشركات الروسية تدرس المساهمة في مشاريع جديدة في العراق، وعلى وجه الخصوص، إقليم كردستان العراق: "فيما يتعلق بالعراق ، فهذه الدولة نتعاون معها بشكل جيد للغاية في مجال الطاقة. وتُنفذ هناك مشاريع لتطوير الحقول، وهذه المشاريع، تنطوي بالتأكيد، على مشاركة الشركات الروسية" .

وأضاف الوزير: نحن مستعدون للنظر في المشاريع هناك، بما في ذلك وتلك المتعلقة بمجالات أخرى ، إذا كانت هذه العروض متبادلة المنفعة وجذابة للاستثمار".

يذكر أن العراق وروسيا تربطهما منذ العهد السوفياتي السابق، علاقات وثيقة متميزة في مختلف المجالات، بما في ذلك وفي مجال إنتاج النفط والطاقة الكهربائية ومجال التعاون العسكري - التقني ومجال الزراعة والري، بالإضافة إلى التعاون في مجال الثقافة والعلوم.