الخارجية الروسية وتتوعد بالرد على العقوبات الأمريكية

أعربت الخارجية الروسية عن دهشتها الشديدة إزاء الحزمة الجديدة من العقوبات الأميركية ضد روسيا ، وأعلنت أن موسكو لن تترك هذه الخطوة بدون رد.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان دائرة المعلومات والصحافة بوزارة الخرجية الروسية، اليوم الاثنين، تعليقا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة اليوم ضد أفراد روس وعدد من الشركات: "نعرب عن دهشتنا الشديدة إزاء الحزمة الجديدة من العقوبات، التي فرضتها الإدارة الأمريكية ضد روسيا في 30 أيلول/سبتمبر. فقد تم فرضها بشكل تعسفي ضد مواطنين روس، ومواطن تايواني، ومنظمات تجارية مسجلة في سيشيل وجمهورية التشيك، وعدد من الدول الأخرى، وضد عدد من الطائرات والسفن...".

وأشارت الوزارة إلى أنها ترى في فرض عقوبات جديدة انعكاساً "للأزمة السياسية الداخلية التي اجتاحت الولايات المتحدة، والتي يتم فيها استخدام القضايا الروسية بشكل متعمد من قبل مؤسسة واشنطن كأداة لتحقيق أهدافها الانتهازية".

وأضاف البيان: "مثلما كان في السابق ، فإن الهجوم ضد روسيا لن يمر بدون رد. وفي الوقت نفسه، ندعو السياسيين الأميركيين إلى إيقاف ألعاب العقوبات الغبية، والتي ليس لها نتيجة، والعودة إلى التفكير السليم".