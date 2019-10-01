موسكو: أردوغان لن يشارك في أسبوع الطاقة الروسي

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء ، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يشارك في أسبوع الطاقة الروسي الذي سينطلق في 2 أكتوبر/تشرين الأول بموسكو.

موسكو - سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين ردا على سؤال: "أعتقد أنه لن يكون هناك ضيوف رفيعي المستوى على حد علمي سيتم تمثيل البلاد على المستوى الوزاري فقط لا غير".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد دعا سابقا نظيره التركي رجب طيب أردوغان للمشاركة في أسبوع الطاقة الروسي الذي سيعقد في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر في موسكو.

وقال الرئيس الروسي بهذا الصدد إن روسيا ستقدم خلال هذا المنتدى رؤيتها بشأن المزيد من التنسيق والعمل على مشروع خط أنابيب الغاز السيل التركي مع الدولة التركية.