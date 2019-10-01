الكرملين: بوتين يناقش الوضع في مضيق هرمز والاتفاق النووي مع الرئيس الإيراني

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيناقش مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، الوضع المتوتر في مضيق هرمز والصفقة النووية.

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "يعد هذا استمرار للمناقشة التي تمت قبل بضعة أيام واليوم من المقرر عقد حوار ثنائي، وسيكون بالطبع بشأن الوضع المتوتر في مضيق هرمز، والوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي الإيراني".

وتصاعد التوتر في منطقة الخليج، في الآونة الأخيرة، بعد تقديم واشنطن طلب رسمي إلى فرنسا وبريطانيا من أجل المشاركة في مهمة تأمين سلامة الملاحة بمضيق هرمز، وذلك في أعقاب احتجاز إيران ناقلة نفط تحمل العلم البريطاني في خليج عمان، كرد على احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، بدعوى انتهاكها العقوبات على سوريا.

وعرضت روسيا على شركائها في الأمم المتحدة، مفهوما للأمن الجماعي في منطقة الخليج تقترح من خلاله إنشاء منظمة للأمن والتعاون في منطقة الخليج، تضم، بالإضافة إلى اللاعبين الإقليميين، روسيا والولايات المتحدة والهند والصين والاتحاد الأوروبي.

ومن بين التدابير المقترحة لتعزيز الأمن في المنطقة، التخلي عن نشر دائم لمجموعات دول من خارج المنطقة في دول الخليج، إحداث مناطق منزوعة للسلاح، إنشاء خطوط ساخنة، وتبادل المعلومات حول صفقات شراء الأسلحة وحول القوات المسلحة في المنطقة.