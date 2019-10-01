ماكرون يعلن تأييده الحفاظ على عضوية روسيا في مجلس أوروبا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، تأييده الحفاظ على عضوية روسيا في مجلس أوروبا.

باريس- سبوتنيك وقال ماكرون "أنا أؤيد تماما الاختيار الذي تم اتخاذه وهو إبقاء روسيا في مجلس أوروبا، لأن الشعب الروسي يعترف بالإنسانية الأوروبية، لأنهم شاركوا في إنشائها، لأن جغرافية روسيا وتاريخها وثقافتها هي في الأساس أوروبية".