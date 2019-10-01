لافروف وبومبيو يبحثان اتصالات جديدة بين موسكو وواشنطن

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، خلال اجتماعهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتصالات جديدة بين البلدين.

سان بطرسبورغ - سبوتنيك . وقال ريابكوف للصحفيين رداً على سؤال حول ما إذا كانت المقترحات المتعلقة باتصالات جديدة على جدول الأعمال الثنائي قد نوقشت في المحادثات بين لافروف وبومبيو: "إنها ضمن الخطط، وتمت مناقشة كل هذه المواضيع".

وأعلنت الخارجية الروسية، يوم 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، أن لافروف، ونظيره الأمريكي بومبيو، بحثا مجموعة واسعة من القضايا خلال لقائهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها الوضع بشأن شبه الجزيرة الكورية وأفغانستان وأوكرانيا.

يذكر أن العلاقات الروسية الأمريكية تشهد توترا حاداً، وخاصةً بعد إعلان الولايات المتحدة، أوائل آب/أغسطس الماضي، انسحابها رسمياً وبشكل أحادي من معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، في وقت يزداد فيه الحديث عن خروج واشنطن من معاهدة "ستارت-3" لتقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، إضافة إلى فرض الإدارة الأميركية عقوبات اقتصادية على موسكو، والتي شملت أيضاً سياسيين، وأخرها كان شركة روسية وثلاثة مواطنين روس وخمس سفن، بزعم انتهاكهم للعقوبات المفروضة ضد سوريا وتخطيطهم لتوريد وقود الطائرات إلى القوات الروسية في سوريا.