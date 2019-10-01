منة شلبي تخرج من عزلتها بسبب شيرين عبد الوهاب

قلما تظهر الممثلة المصرية، منة شلبي، على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها خرجت من عزلتها، أمس الاثنين، بسبب المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب

وشاركت منة شلبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع على موقع "إنستغرام".

وظهرت منة شلبي في الصورة برفقة شيرين عبد الوهاب، وعلقت على الصورة موجهة رسالة لها قائلة: "دايما بحبك".

View this post on Instagram دايما بحبك 👭 just a thought 💭 @sherine A post shared by Menna Shalaby (@mennagram) on Sep 30, 2019 at 9:55am PDT

من جانبها، ردت شيرين عبد الوهاب على منة شلبي: "أنا اللي بحبك يا صديقتي الغالية اليي ببقى نفسي وأنا معاكي".

وكان آخر ظهور لمنة شلبي على مواقع التواصل الاجتماعي، في بداية شهر أغسطس/آب الماضي، بعد عرض أحدث أفلامها السينمائية "خيال مآتة" مع الفنان أحمد حلمي

View this post on Instagram صورة حصرية من الفرح اللي بيقولوا عليه 🤣 #كل_دي_إشاعات #ألف_ألف_مبروك A post shared by Menna Shalaby (@mennagram) on Aug 29, 2019 at 9:48am PDT

يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب أحيت حفلا غنائيا كبيرا في جدة، ضمن فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني السعودي.

ومازالت شائعات حمل شيرين تطاردها، منذ زواجها من المطرب المصري، حسام حبيب، في نيسان/أبريل 2018.