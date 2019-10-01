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14:19 01 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    منة شلبي

    منة شلبي تخرج من عزلتها بسبب شيرين عبد الوهاب

    © AFP 2019 / ANWAR AMRO
    روسيا
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    قلما تظهر الممثلة المصرية، منة شلبي، على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها خرجت من عزلتها، أمس الاثنين، بسبب المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب

    وشاركت منة شلبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع على موقع "إنستغرام".

    وظهرت منة شلبي في الصورة برفقة شيرين عبد الوهاب، وعلقت على الصورة موجهة رسالة لها قائلة: "دايما بحبك".

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    دايما بحبك 👭 just a thought 💭 @sherine

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    من جانبها، ردت شيرين عبد الوهاب على منة شلبي: "أنا اللي بحبك يا صديقتي الغالية اليي ببقى نفسي وأنا معاكي".

    وكان آخر ظهور لمنة شلبي على مواقع التواصل الاجتماعي، في بداية شهر أغسطس/آب الماضي، بعد عرض أحدث أفلامها السينمائية "خيال مآتة" مع الفنان أحمد حلمي

    يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب أحيت حفلا غنائيا كبيرا في جدة، ضمن فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني السعودي.

    ومازالت شائعات حمل شيرين تطاردها، منذ زواجها من المطرب المصري، حسام حبيب، في نيسان/أبريل 2018.

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