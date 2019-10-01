بوتين يحيل إلى مجلس الدوما بروتوكول إضافي لاتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب

كشفت قاعدة بيانات مجلس الدوما الروسي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أحال إلى مجلس الدوما، وثيقة البروتوكول الإضافي لاتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب، للتصديق عليه .

موسكو- سبوتنيك. وينشئ البروتوكول أيضًا، شبكة من نقاط الاتصال الوطنية التي يمكن الوصول إليها على مدار الساعة لتبادل المعلومات بسرعة.

وكانت الحكومة الروسية قد أيدت مشروع القانون في وقت سابق قبل إحالته إلى الدوما للمصادقة عليه ليدخل حيز التنفيذ.

يذكر أن البروتوكول تم التوقيع عليه في ستراسبورغ، في 27 تموز/يوليو 2017. يضم البروتوكول الملحق باتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الإرهاب ("سي إي سي بي تي" رقم 196) عددًا من البنود، بما في ذلك والمشاركة المتعمدة في جماعة إرهابية، والتدريب في مجال الإرهاب، وثبوت السفر إلى الخارج لأغراض الإرهاب وتمويل أو تنظيم مثل هذه الرحلات.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان أن روسيا وفرنسا اتفقتا خلال المباحثات في صيغة 2+2 على محارية ما تبقى من الإرهابيين في سوريا وقال"اتفقنا على مواصلة العمل على التنسيق لمحاربة الإرهابيين المتبقين على الأراضي السورية، وبالنسبة لحل المشاكل الإنسانية - اتفقنا على تسهيل عودة اللاجئين، وبدء العملية السياسية من خلال تشكيل اللجنة الدستورية".

من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إنه يتعين على باريس وموسكو العمل سويا على بناء الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا.