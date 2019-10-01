البنك المركزي الروسي يخفض نسبة الدولار في الاحتياطات

خفض البنك المركزي الروسي نسبة الاحتياطات بعملة الدولار ضمن الاحتياطات الدولية لروسيا بحوالي مرتين - حتى 23.6 % بحلول 31 مارس الماضي، بينما رفع مستوى الاحتياطات بالعملات الأخرى، مثل اليورو واليوان.

موسكو - سبوتنيك. جاء في نشرة نشاط البنك المركزي الروسي حول إدارة الأسهم بالعملات الأجنبية والذهب نشر اليوم، أن مستوى الاحتياطات باليورو ارتفعت بحلول نهاية مارس بنسبة 30.3 بالمئة بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، ونسبة الذهب - من 17.2 بالمئة حتى 18.2 بالمئة، ونسبة اليوان من 5 بالمئة حتى 14.2 بالمئة.

هذا وتمثل الاحتياطات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة العالية، الموجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية. وتتألف الاحتياطات من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي (الأصول الاحتياطية الأخرى).