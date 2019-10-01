بهذه الكلمات... بوتين يهنئ رياضية روسية بعد فوزها

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، العداءة الروسية ماريا لاسيتسكيني، على فوزها الساطع بالوثب العالي، الذي حققته في بطولة العالم لألعاب القوى التي جرت في الدوحة .

موسكو - سبوتنيك. وجاء في تهنئة بوتين بحسب بيان نشره موقع الكرملين:

"أهنئكم على أدائكم الرائع في الدوحة. لقد أثبتم مرة أخرى بشكل جلي قدراتكم الرياضية المثيرة للإعجاب، وإمكانياتكم في الفوز، ومهاراتكم وشخصيتكم القوية. بعد قهر الارتفاع المحدد، أصبحتم بحق صاحبة الميدالية الذهبية، وحققتم حلمكم الذي كنتم تسعون للوصول إليه- ها أنتم تستحقون عن جدارة لقب بطل العالم ثلاث مرات".

وأضاف بوتين بأن فوز لاسيتسكيني كان بمثابة هدية للفريق الروسي والمدربين والموجهين، وكذلك العديد من المشجعين.

وختم الرئيس الروسي بقوله: "أتمنى لكم من كل قلبي إنجازات جديدة مع كل التوفيق".

هذا وأصبحت الروسية ماريا لاسيتسكيني يوم أمس الإثنين، أول بطلة عالمية تفوز بثلاثة ألقاب في الوثب العالي ببطولة العالم لألعاب القوى، بعد أن سجلت 2.04 متر في الدوحة، لتمنح الرياضيين الروس المستقلين ثاني ميدالية ذهبية خلال يومين، فيما احتلت الأوكرانية ياروسلاف ماغوتشي، المركز الثاني.