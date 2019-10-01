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22:14 01 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    الخارجية الروسية

    موسكو تأمل بأن يؤدي توقيع صيغة شتاينماير إلى تسهيل تنفيذ اتفاقيات مينسك

    © Sputnik . Viktor Tolochko
    روسيا
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    أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تأمل أن تؤدي الموافقة على "صيغة شتاينماير" إلى تهيئة جو مناسب لمواصلة تنفيذ اتفاقات مينسك في أوكرانيا، وتقيّم إيجابيا نتائج اجتماع فريق الاتصال.

    موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا "إننا نقيم بشكل إيجابي توقيع مجموعة الاتصال الخاصة بآلية الوضع الخاص لـدونباس وفصل القوات والآليات في هذه المناطق. نأمل أن يؤدي ذلك إلى تهيئة جو مناسب لمواصلة تنفيذ اتفاقيات مينسك".

    الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
    © Sputnik . Stringer
    خبير بالشأن الروسي يتوقع موافقة موسكو على ضم واشنطن لمحادثات مينسك
    هذا وكان قد توافق فريق الاتصال حول دونباس، اليوم الثلاثاء، في اجتماع في مينسك على "صيغة شتاينماير".

    يذكر أن "صيغة شتاينماير" (فرانك – فالتر شتاينماير - رئيس ألمانيا الحالي ورئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزير الخارجية الألماني سابقا) هي خطة لتعديل الدستور الأوكراني باقتراح من شتاينماير في 2014-2015 وتحدد آلية إدخال قانون حول النظام الخاص للإدارة المحلية في بعض مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، على أساس مؤقت في يوم انتخابات وعلى الأساس الدائم – بعد إصدار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقريرها عن نتائج الانتخابات.

    ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع بأوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام . ووفقا لأخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 13 آلف من المواطنين. كما أن مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس تجري مناقشتها، بما في ذلك وفي إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي سبق ووافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات التي يجب اتخاذها للقضاء على تصاعد الأزمة، بما في ذلك وإقامة الهدنة. إلا أنه ما زالت الاشتباكات تقع بين طرفي النزاع رغم عقد عدد من اتفاقات الهدنة بينهما.

    انظر أيضا:

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