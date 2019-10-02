ناسا تبحث مع وكالة الفضاء الروسية إمكانية شراء مقاعد إضافية على متن المركبة "سويوز"

أفاد النائب الأول لمدير مركز تدريب رواد الفضاء الروسي مكسيم خارلاموف، بأن ناسا تبحث مع وكالة الفضاء الروسية الفدرالية "روسكوسموس"، إمكانية شراء مقاعد إضافية على متن المركبة الروسية "سويوز"، لنقل رواد الفضاء إلى المحطة الدولية بعد ربيع 2020.

موسكو - سبوتنيك. وقال خارلاموف لوكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء ردا على سؤال، عما إذا كانت ناسا تتفاوض بالفعل مع روسكوسموس لشراء مقاعد إضافية على المركبة الفضائية سويوز بعد ربيع عام 2020: "نعم المفاوضات جارية بالفعل".

هذا وقد أعلن مدير ناسا جيم برايدن يوم الاثنين الماضي لشبكة "سي إن إن"، أنه بسبب التأخير المستمر في الإطلاق الأول للمراكب الفضائية الأمريكية، من المرجح أن تشتري الوكالة مقاعد إضافية على مركبة الفضاء سويوز في عام 2020، لضمان نقل روادها إلى محطة الفضاء الدولية.

يتبع...