مصادر: أهم مكونات منظومة "إس-500" اجتازت اختبارا في سوريا

وذكرت صحيفة "ازفستيا" نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الروسية ومجمع الصناعات العسكرية أنه تم اختبار أهم مكونات منظومة "إس-500" في سوريا.

ونقلت الصحيفة عن الجنرال أيتيتش بيجيف، نائب سابق لقائد القوات الجوية الروسية، قوله إن تسليم السلاح الجديد (أي سلاح) إلى القوات يسبقه اختبار يهدف إلى تأكيد صلاحية جميع مكونات السلاح. ويتم اختبار العتاد الجديد في الظروف المناخية القاسية. وأجريت تجربة لاختبار صلاحية أهم مكونات منظومة "إس-500" في سوريا لتوفر الظروف المناخية المناسبة هناك.

وبدأت روسيا تصنيع منظومات "إس-500" في شهر يونيو/حزيران الماضي. وتصنع روسيا هذه المنظومات لجيشها في المرحلة الراهنة. ويبلغ مداها 600 كيلومتر. وتقدر منظومة "إس-500" على كشف وإصابة 10 أهداف بالستية تطير بسرعة 7 كيلومترات في الثانية، في وقت واحد. وتقدر هذه المنظومة أيضا على إصابة الرؤوس الحربية للصواريخ الأسرع بكثير من الصوت.