ليست ألمانيا وحدها... روسيا تذكر الغرب بأسباب الحرب العالمية

أعلن ذلك سيرغي ناريشكين، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، رئيس الجمعية التاريخية الروسية، في كلمة افتتاح مؤتمر دولي حول الذكرى الـ80 لبدء الحرب العالمية الثانية، حيث قال إن القسط الأكبر من المسؤولية عن إشعال الحرب العالمية الثانية مُلقى على عاتق النازيين الألمان، غير أن أيديولوجيتهم حظيت بتأييد العديد من المسؤولين في العواصم الأوروبية، وبالأخص لندن وباريس، بعد أن أعلنوا الاتحاد السوفيتي عدوا.

ومن أسباب الحرب العالمية الثانية موقف قادة بريطانيا وفرنسا الذين راهنوا على إرضاء ألمانيا واستخدامها ضد الاتحاد السوفيتي.

ووافق قادة بريطانيا وفرنسا وقتذاك على ضم النمسا إلى ألمانيا وتقسيم تشيكوسلوفاكيا على نحو يُرضي ألمانيا، وسمحوا للنازيين بإنشاء الجيش القوي، معتقدين بأن ألمانيا النازية ستحارب الاتحاد السوفيتي وحده. ولم يتمكن الزعماء الغربيون من إقامة علاقات وثيقة إلى حد ما مع الاتحاد السوفيتي حتى بعد أن تبينت لهم نوايا النازيين الحقيقية.