بوتين: العلاقات الروسية الصينية اجتازت اختبار الزمن

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الصيني شي جين بينغ، بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأشار إلى أن العلاقات الروسية الصينية صمدت أمام اختبار الزمن.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "كان بلدنا أول من اعترف بجمهورية الصين الشعبية وأقام على الفور أقرب تعاون معها. وإذ نشير إلى تاريخ العلاقات الروسية-الصينية، يمكننا أن نقول بثقة إنها صمدت باقتدار أمام اختبار الزمن".

وأشاد الرئيس الروسي بالنجاحات التي تحققت في تطوير التعاون البنّاء في مختلف المجالات، وتوسيع الحوار السياسي على جميع المستويات، وكذلك تنسيق الجهود في حل القضايا الرئيسية لجدول الأعمال الإقليمي والعالمي، بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وبريكس وغيرها من الهياكل.

وأضاف البيان أن "الرئيس الروسي، أعرب عن ثقته في زيادة تعزيز العلاقات الروسية الصينية برمتها بما يعود بالمنفعة على الشعبين الصديقين في البلدين، ومن أجل تعزيز الاستقرار والأمن في القارة الأوراسية وفي العالم ككل".

واحتفلت الصين، يوم أمس الثلاثاء، بسبعة عقود على تأسيس البلاد باستعراض لقوتها العسكرية وسط العاصمة بكين، شاركت فيه قوات وصواريخ جديدة وعربات تعرض التفوق التكنولوجي للبلاد.

وتربط روسيا والصين علاقات تاريخية، بالإضافة إلى الشراكة في كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا مهما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية، والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدوليين، في مختلف المجالات. ويذكر أن روسيا والصين تحتفلان العام الحالي بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.