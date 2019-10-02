بوتين: روسيا تبذل قصارى الجهد لضمان وجود توازن بين العرض والطلب في سوق الطاقة العالمي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تبذل إلى جانب الدول الأخرى، قصارى الجهد لضمان وجود توازن بين العرض والطلب في سوق الطاقة العالمي.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال منتدى "اسبوع الطاقة الروسي": "كما تعلمون ، كانت روسيا دائمًا مشاركًا مسؤولًا في السوق العالمية. نحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، لتهيئة ظروف ملائمة لتنمية الاقتصاد العالمي، للمستهلكين، ولتطوير الصناعة نفسها".

كما أكد بوتين أن روسيا رغم الممارسات غير القانونية وغير النزيهة تظهر نهجا مسؤولا وموثوقا في سوق الطاقة، مشيرا إلى أنه ناقش مع الأمين العام لمنظمة أوبك تأثير عدم الاستقرار في العالم على سوق الطاقة.

وأشار بوتين في الحوار إلى أن موسكو تسعى إلى رفع إنتاج الغاز المسال إلى 120 وحتى 140 مليون طن سنويا بحلول عام 2035، وقال: "التكلفة المنخفضة للإنتاج والخدمات اللوجستية الجذابة تجعل من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الروسي واحدة من أكثر المشاريع التنافسية في العالم، وتسمح لنا بالاعتماد على نمو طويل الأجل لحصتنا في هذه السوق. فبحلول عام 2035، نخطط للوصول إلى مستوى إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 120 إلى 140".

وكان وزراء الدول الأعضاء في صفقة "أوبك+" قد قرروا في اجتماعهم الذي عقد يوم 7 كانون الأول/ديسمبر 2018، في فيينا، تخفيض حجم إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من كانون الثاني/يناير عام 2019، ولمدة 6 أشهر، بما في ذلك ستقوم دول "أوبك" بخفض حجم إنتاجها الإجمالي بما قدره 800 ألف برميل يوميا ودول خارج أوبك – بما قدره 400 ألف برميل يوميا. فيما وافقت روسيا على خفض الإنتاج بـ 228 ألف برميل يوميا من مستوى تشرين الأول/ أكتوبر 2018.