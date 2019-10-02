بوتين: ممثلو الولايات المتحدة يبحثون عن أي سبب للهجوم على ترامب

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن ممثلي الولايات المتحدة بحثوا عن سبب للهجوم على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، محاولين استغلال الخطاب المعادي لروسيا في ألعابهم.

موسكو- سبوتنيك. وذكر بوتين، خلال جلسة أسبوع الطاقة الروسي: "نشاهد ما يحدث في الولايات المتحدة: إنهم يستخدمون أي سبب للهجوم على ترامب".

وأضاف: "في الوقت الحالي، [السبب] هو أوكرانيا وما يتعلق بها من حيث العلاقات مع أوكرانيا والرئيس زيلينسكي. ما ذنبنا نحن؟ هذا يؤكد مرة أخرى أننا منذ البداية لم نكن نحن المقصودين. إنهم بحثوا عن سبب للهجوم مرة أخرى على رئيس منتخب".

كما ذكر إنه "لم يكن لدينا أي علاقة قريبة، ولا توجد الآن. لدينا أعمال جيدة، في رأيي، علاقات ثقة مستقرة إلى حد ما، لكن التقارب في العلاقات بيني وبين الرئيس ترامب لم يؤثر على المشاحنات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أخطاء ارتكبتها روسيا في العلاقات مع الولايات المتحدة، قال بوتين: "لم نتخذ خطوة مدمرة واحدة فيما يتعلق بالولايات المتحدة".