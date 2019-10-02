بوتين: ممثلو الولايات المتحدة يبحثون عن أي سبب للهجوم على ترامب

موسكو- سبوتنيك. وذكر بوتين، خلال جلسة أسبوع الطاقة الروسي: "نشاهد ما يحدث في الولايات المتحدة: إنهم يستخدمون أي سبب للهجوم على ترامب".
كما ذكر إنه "لم يكن لدينا أي علاقة قريبة، ولا توجد الآن. لدينا أعمال جيدة، في رأيي، علاقات ثقة مستقرة إلى حد ما، لكن التقارب في العلاقات بيني وبين الرئيس ترامب لم يؤثر على المشاحنات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية".
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أخطاء ارتكبتها روسيا في العلاقات مع الولايات المتحدة، قال بوتين: "لم نتخذ خطوة مدمرة واحدة فيما يتعلق بالولايات المتحدة".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)