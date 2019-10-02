الكرملين: موسكو والرياض تواصلان التعاون في مجال الطاقة

موسكو- سبوتنيك. قال بيسكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، "لقد أصبحت الرياض وموسكو قاطرة الاتفاقية في إطار "أوبك +"، وإن الإرادة السياسية لقيادة البلدين تخبرنا أن التعاون بين روسيا والسعودية في قطاع الطاقة سيستمر".
هذا وتجري الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية، المقررة الشهر الجاري.
وشهدت العلاقات الروسية - السعودية تطوراً ملحوظاً، خلال العام الماضي والعام الجاري، وتشهد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.
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