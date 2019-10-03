نوفاك: الطلب العالمي على النفط سيتجاوز المليون برميل يوميا في 2020

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن نمو الطلب العالمي على النفط سيتجاوز المليون برميل يوميا في عام 2020.

موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك: في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي": "أدنى نمو في الطلب على النفط في الأعوام الأخيرة كان في عام 2012 – 0.9 مليون برميل يوميا. هذا العام قد يكون المؤشر شبيها بعام 2012، لقد كنا نتكلم عن مليون برميل. بنظري، العام المقبل سيكون أفضل، سيكون أكثر من مليون برميل يومي".

وانطلقت في العاصمة الروسية موسكو، أمس الأربعاء، فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الروسي لتستمر حتى 5 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ويشارك في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي-2019" ممثلو أكبر شركات ومنظمات الطاقة الدولية، وخبراء عالميون بارزون. ويشمل البرنامج الرسمي للمنتدى أكثر من 70 فعالية تجارية.

وتشارك وكالة "روسيا سيغودنيا" في نشاط هذا المنتدى كشريك إعلامي.