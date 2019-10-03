لافروف: موسكو تنتظر وفاء ترامب بوعده الذي أطلقه عام 2018

أوضح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تنتظر وفاء الرئيس الأمريكي بوعده الذي أطلقه عام 2018، بسحب القوات الأمريكية من سوريا .

موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف في حوار مع وسائل إعلام عربية: "الأساس الوحيد الشرعي للاعبين الخارجيين على الأرض السورية، يمكن أن يقوم على دعوة السلطات الشرعية، أو استنادا إلى قرار بهذا الشأن من جانب مجلس الأمن".

وأضاف: "إيران موجودة في سوريا بطلب من دمشق، خلافا للولايات المتحدة عندما تهزم عناصر داعش الرئيسية في سوريا، تبرز أسئلة حول الغرض من استمرار الوجود الأمريكي على الأراضي السورية، هناك شعور قوي بأن مهمة واشنطن هي منع استعادة السلامة الإقليمية لسوريا، في انتهاك مباشر لقرار مجلس الأمن 2254".

وأعرب عن الأمل أن تفي الولايات المتحدة بالوعد الذي قطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ديسمبر 2018 بـ"سحب القوات الأمريكية من سوريا".

وتعاني سوريا، منذ مارس/ آذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيان (المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وتقول دمشق إن وجود قوات الدول الغربية وتركيا، في سوريا غير شرعي بعكس القوات الروسية الموجودة بطلب منها.