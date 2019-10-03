القروض الروسية تصعد إلى مستويات قياسية... من يحصل عليها

تبيّن من تحليل تقارير عن ميزانية روسيا للفترة 2020 – 2022 أن القروض التي تقدمها روسيا لشركائها في العالم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة تصعد إلى مستويات قياسية.

1 تريليون روبل

ترصد وزارة المالية الروسية المزيد من الاعتمادات لإقراض الدول الأخرى. وتبلغ قيمة القروض التي تعتزم روسيا تقديمها لشركائها في الفترة 2020 – 2022 أكثر من تريليون روبل (15.5 مليار دولار أمريكي).

وتشير تقارير وزارة المالية إلى أن القروض تخصص لإنجاز المشاريع المشتركة وتمويل شراء المنتجات الروسية.

وكما هو معلوم، تخصص روسيا غالبية قروضها لتمويل مشاريع إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية وتمويل شراء السلع العسكرية الروسية.

© Sputnik . Viktor Liashenko منظومة صواريخ "إس-400" المضادة للصواريخ

المشاريع المشتركة

لا يعلن قانون الموازنة أسماء الدول التي تحصل على القروض الروسية. ووفق الخبير الاستراتيجي أندريه فرولوف، فإن روسيا تقدم المزيد من القروض لتركيا لتمويل مشروع إنشاء المحطة الكهروذرية في تركيا التي تقدّر تكلفتها بـ20 مليار دولار.

وتقدم روسيا المزيد من القروض للهند أيضا لتمويل مشروع إنشاء المحطة الكهروذرية فيها. وكان وزير المالية الروسي أنطون سلوانوف أعلن في عام 2017 أن الحكومة الروسية تنوي تقديم قروض تبلغ قيمتها 4.2 مليار دولار للهند.

ومن المعروف أن قائمة الدول التي تحصل على القروض الروسية تضم إيران. وذكرت صحيفة "إزفستيا" نقلا عن وكالات أنباء إيرانية أن البرلمان الإيراني وافق في بداية العام على الحصول على قرض تبلغ قيمته 5 مليارات دولار من روسيا لتمويل مشاريع البنية الأساسية في مجال الطاقة النووية في الغالب. وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أعلن أثناء قيامه بزيارة إلى طهران في عام 2015 أن روسيا وإيران اتفقتا على تنفيذ مشاريع مشتركة تقارب تكلفته الاستثمارية 40 مليار دولار.

محطة بالاكوفسكايا: تقع بالقرب من بلدة بالاكوفو، منطقة ساراتوف، على الضفة اليسرى من ساراتوف تتكون من أربعة وحدات تم بناؤها خلال 1985، 1987، 1988 و 1993، وتعتبر هذه المحطة أكبر محطة للطاقة النووية في روسيا وتنتج كل عام أكثر من 30 مليار كيلووات فى الساعة من الكهرباء.

المدينون

صرح سيرغي ستورتشاك، نائب وزير مالية روسيا، في سبتمبر/أيلول الماضي بأن قيمة الديون المستحقة على الدول الأخرى لروسيا تقارب 35 مليار دولار.

وتحجم وزارة المالية الروسية عن إفشاء المعلومات عن الدول المدينة. وتفيد معلومات معلنة أن ديون بيلاروسيا لروسيا تقارب 7.5 مليار دولار.

وفي ما يخص الدول خارج الساحة السوفيتية السابقة حصلت فنزويلا على حصة الأسد من القروض الروسية. وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق أن قيمة الديون المستحقة على فنزويلا تبلغ 3.5 مليار دولار.

وبلغت قيمة المتأخرات الدولية المستحقة لروسيا في بداية عام 2018، 13 مليار دولار، بحسب جهاز المحاسبات الروسي.

أرقام الميزانية

أقرت الحكومة الروسية ميزانية الدولة للأعوام الثلاثة المقبلة وأحالت مشروعها إلى البرلمان بإجمالي إيرادات مقدارها 20.4 تريليون روبل في عام 2020 و21.2 تريليون في عام 2021 و22.06 تريليون في عام 2022، وبحجم إنفاق إجمالي مقداره 19.5 تريليون روبل في عام 2020 و20.6 تريليون في عام 2021 و21.77 تريليون في عام 2022.