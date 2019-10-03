الرئيس بوتين يلتقي العاهل الأردني عبد الله الثاني في سوتشي

موسكو- سبوتنيك. أعلن الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، أن بلاده تدعم الوجود القوي لروسيا في الشرق الأوسط وعلى استعداد للاستماع إلى توصيات موسكو.

وقال الملك عبدالله خلال لقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش منتدى "فالداي" للحوار اليوم الخميس: "أود التأكيد على دور روسيا في منطقتنا. فبدون روسيا، لم يكن من الممكن تطوير العديد من القضايا، على سبيل المثال، عملية السلام في سوريا وغيرها من القضايا. لذلك، أود التأكيد على الدور المهم لروسيا".

وأضاف عبدالله: "يسعدنا أن نرى مثل هذا الوجود القوي لروسيا ويسعدنا أن نتابع توصياتكم بشأن العديد من القضايا التي سنناقشها اليوم".