بوتين يتمنى لزيلينسكي تحقيق وعده

وكشف الرئيس بوتين أمنيته خلال جلسة عامة لمنتدى "فالداي" للحوار الدولي، حيث قال إن الرئيس الأوكراني السادس فلاديمير زيلينسكي يريد إنهاء النزاع المسلح في منطقة دونباس، وإذا تمكن من ذلك فسوف يبدو رئيسا مخلصا وشجاعا للدولة.

وكان زيلينسكي قد وعد حين خاض معركة انتخابات رئاسة الجمهورية بإنهاء الحرب في الشرق الأوكراني.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن هذا ما يريده ويطلبه المجتمع الأوكراني لذا تم انتخاب زيلينسكي ليرأس الجمهورية.

وقال الرئيس بوتين إن زيلينسكي يسعى، برأيه، إلى تحقيق وعده، مشددا على ضرورة أن يحقق رئيس الجمهورية وعده الانتخابي.

وأشعل نظام الحكم الأوكراني الحرب في منطقة دونباس بعدما تمرد أهاليها على الانقلاب الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014، ليصل متطرفون لهم مشاعر عدائية تجاه الروس وروسيا، إلى قمة السلطة الأوكرانية.