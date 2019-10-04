بريطانيا تلقت رسالة من بوتين بشأن معاهدة الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى

كشف السفير البريطاني لدى روسيا، لوري بريستو، اليوم الجمعة، أن لندن تقلقت قرارا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن وقف نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال لوري بريستو لوكالة "سبوتنيك": "لقد تلقينا رسالة من الرئيس بوتين وموقف بريطانيا من وقف العمل بالمعاهدة الذي اقترحته روسيا هو مقارب لموقف جميع دول الناتو الأخرى.

وأضاف قائلا: "كان من الجيد لو تم تطبيق هذا القرار قبل قيام روسيا بنشر صواريخها ولكن الأن المشكلة باقية".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا ستضمن أمنها بعد انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وانتهت معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في الـ2 من آب/ أغسطس الجاري، بمبادرة من الولايات المتحدة. في نفس اليوم، أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ستبدأ في تطوير صواريخ أرض أرض متوسطة وقصيرة المدى غير نووية حظرتها معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

كما أعلن رئيس البنتاغون، مارك إسبير، في اليوم التالي لإنهاء المعاهدة، أنه يفضل النشر السريع للصواريخ المتوسطة المدى الأرضية في آسيا. وأصدر البنتاغون بيانًا يقول فيه، إن الولايات المتحدة وأستراليا قد أعلنتا عن الحاجة إلى "عهد جديد" في مجال الحد من الأسلحة وتدعو روسيا والصين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، مع عدم استبعاد إمكانية تمديد معاهدة "ستارت".