رئيس الوزراء البريطاني يتلقى دعوة لحضور الاحتفال بالذكرى الـ 75 لعيد النصر في روسيا

أعلن السفير البريطاني لدى روسيا لوري بريستو، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تلقى دعوة لحضور عرض عسكري في موسكو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنصر، وسيتخذ القرار في وقت لاحق.

موسكو - سبوتنيك. وقال السفير البريطاني، للصحفيين: "نعم، تلقى رئيس الوزراء دعوة لحضور حدث العام المقبل للاحتفال بنهاية الحرب العالمية الثانية".

وأضاف بريستو: "إن إنجازات حلفاء زمن الحرب مهمة جدا بالنسبة لبريطانيا وتضحيات ذلك الجيل من جميع أطراف الصراع مهمة جدا بالنسبة لنا، وسنقرر عندما يقترب الموعد، كيف سنعمل مع حلفائنا وشركائنا بشأن كيفية الاحتفال بهذا الحدث".

وتحتفل روسيا يوم 9 أيار/مايو من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وجه الدعوة لقادة العديد من البلدان للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وبهذه المناسبة تجري عادة في العديد من المدن الروسية، عروضا عسكرية، وأهمها العرض العسكري في العاصمة موسكو.