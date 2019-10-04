"تات نفط" الروسية تواصل أعمال التنقيب في حقول ليبيا

أعلن رئيس شركة "تات نفط" الروسية، نايل ماغانوف، اليوم الجمعة، أن الشركة مستمرة في أعمال التنقيب في حقول ليبيا.

موسكو- سبوتنيك. وقال ماغانوف للصحفيين على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي: "نحن مازلنا قائمين على المشاريع ونعمل هناك. لدينا هناك مكتب ولدينا أعمال تنقيب فقط".

وأكد أن المشاريع في ليبيا لم يتم تجميدها، موضحا أن "أحجام التداول والعمليات قد تكون مختلفة، ففي زمن السلم، كان هناك معدل معين، وهو الآن مختلف قليلا".

وانطلقت في العاصمة الروسية موسكو، يوم الأربعاء الماضي، فعاليات منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" وتستمر حتى 5 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ويشارك في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي-2019" ممثلو أكبر شركات ومنظمات الطاقة الدولية، وخبراء عالميون بارزون. ويشمل البرنامج الرسمي للمنتدى أكثر من 70 فعالية تجارية.