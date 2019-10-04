استدعاء سفير إيران في موسكو على خلفية احتجاز مواطنة روسية في طهران

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوزارة استدعت السفير الإيراني في موسكو على خلفية احتجاز قوات الأمن الإيراني للصحفية الروسية يوليا يوزيك.

موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، للصحفيين: "تم استدعاء السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية على خلفية احتجاز المواطنة الروسية يوليا يوزيك لشرح ملابسات الموقف وضمان حقوق المواطنة الروسية".

وأعلن الملحق الصحفي في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى إيران، أندريه غانينكو، أن قوات حرس الحدود الإيرانية قامت بمصادرة جواز سفر الصحفية الروسية، دون سبب ثم قاموا باحتجازها في العاصمة الإيرانية.

وقال غانينكو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "وصلت المواطنة يوليا يوزيك إلى طهران في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بدعوة خاصة، وفقا لمعلوماتنا. وحال وصولها قامت قوات حرس الحدود في مطار الإمام الخميني بمصادرة جواز سفرها لسبب غير معلوم".

وأضاف غانينكو: "وفي الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول تم القبض على المواطنة الروسية في فندق إقامتها بالعاصمة الإيرانية".

وتابع غانينكو: "وفقا لأمها، اتُهمت يوليا بالعمل مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وقد علم موظفو السفارة بكل هذا في صباح 4 أكتوبر/ تشرين الأول. لم نتلق بعد إخطارًا رسميًا من السلطات المحلية".