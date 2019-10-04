استمرار الهجمات الإعلامية على روسيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الهجمات الإعلامية مستمرة على روسيا ولم تتراجع.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف رداً على سؤال حول ما إذا كان سجل الكرملين هجمات إعلامية متزايدة من واشنطن على روسيا وبقية العالم وكيفيه التعامل معها: "الكرملين لم يسجل (زيادة الهجوم الإعلامي) الهجوم في الواقع لا يضعف فهو مستمر".

ويرى محللون أن الحرب الإعلامية قد تعبّد الطريق نحو حرب باردة جديدة بمعايير القرن الـ21 تستخدم فيها الضغوط غير المباشرة عبر أساليب إعلامية وإلكترونية لتحقيق أهداف سياسية.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهجمات الأمريكية على وسائل الإعلام الروسية الموجودة في الولايات المتحدة بالهجوم على حرية الكلمة والتعبير، معتبرا أن هذه الإجراءات المتخذة ضد الإعلام روسي قد يرتد مفاعيله على الإعلام الأمريكي في روسيا.