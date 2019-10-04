عيد ميلاد بوتين... كيف يحتفل هذا العام؟

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحتفل بعيد ميلاده مع العائلة والأصدقاء، وأنه سيقضي هذا اليوم في الهواء الطلق.

ويشار إلى أن عيد ميلاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يصادف يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ويبلغ عمره 67 سنة.

© Sputnik . Alexei Druzhinin هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجرو بافي

والجدير بالذكر أن الرئيس الروسي احتفل بأعياد ميلاده السابقة إما بالذهاب إلى التايغا الروسية أو لعب مباراة هوكي مع أصدقائه.