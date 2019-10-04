"غازبروم" الروسية تعلن توقيت تشغيل خطي "التيار التركي" للغاز

وفي الوقت نفسه، أحال خاندوغا إلى الجانب البلغاري سؤال حول استعدادها لتلقي الغاز من "التيار التركي"، قائلاً "سنكون مستعدين لتزويدهم بالغاز".
واختتم بقوله "هذا يعني أن خط أنابيب الغاز سيكون جاهزًا للعمل. إذا كان البلغاريون مستعدين لتلقي الغاز، فسيكون هناك بالتالي غاز".
هذا ويتضمن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار التركي" بناء خطين رئيسيين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب. الخط الأول مخصص لتوريد الغاز مباشرة إلى السوق التركية، أما الآخر فمخصص لتوريد الغاز عبر الأراضي التركية إلى الدول الأوروبية، وتم تحديد الفترة المخصصة للبناء ضمن الاتفاق الحكومي، والتي تمتد حتى كانون أول/ديسمبر من عام 2019. ومن المخطط تسليم الوقود الأزرق من السلسلة الثانية عبر بلغاريا إلى صربيا وهنغاريا.
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