"غازبروم" الروسية تعلن توقيت تشغيل خطي "التيار التركي" للغاز

أعلن نائب رئيس قسم الاقتصاد الخارجي في شركة "غازبروم" الروسية، دميتري خاندوغا، اليوم الجمعة، أن كلا خطي "التيار التركي" سيكونان جاهزين قبل نهاية العام، وإذا كانت بلغاريا مستعدة لاستقبال الغاز، فسيمر الإمداد عبر الخط الثاني.

سان بطرسبورغ - سبوتنيك . جاء حديث خاندوغا، رداً على سؤال ما إذا كانت "غازبروم" تخطط لإطلاق خطي أنابيب الغاز بحلول نهاية العام، المخصص لتوصيل الغاز إلى تركيا والآخر إلى الدول الأوروبية عبر بلغاريا، أجاب "سيكون كلا الخطين جاهزين بحلول نهاية العام. وسيطلق عملهما".

وفي الوقت نفسه، أحال خاندوغا إلى الجانب البلغاري سؤال حول استعدادها لتلقي الغاز من "التيار التركي"، قائلاً "سنكون مستعدين لتزويدهم بالغاز".

واختتم بقوله "هذا يعني أن خط أنابيب الغاز سيكون جاهزًا للعمل. إذا كان البلغاريون مستعدين لتلقي الغاز، فسيكون هناك بالتالي غاز".

هذا ويتضمن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار التركي" بناء خطين رئيسيين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب. الخط الأول مخصص لتوريد الغاز مباشرة إلى السوق التركية، أما الآخر فمخصص لتوريد الغاز عبر الأراضي التركية إلى الدول الأوروبية، وتم تحديد الفترة المخصصة للبناء ضمن الاتفاق الحكومي، والتي تمتد حتى كانون أول/ديسمبر من عام 2019. ومن المخطط تسليم الوقود الأزرق من السلسلة الثانية عبر بلغاريا إلى صربيا وهنغاريا.