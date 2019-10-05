ملامح أول سيارة طائرة روسية ترتسم قريبا

وصرح مسؤول إعلامي في مؤسسة الأبحاث الواعدة الروسية لـ"سبوتنيك" بأنه تم في معهد أبحاث الطيران بمدينة نوفوسيبيرسك تشكيل فريق المهندسين والخبراء الذين سيصممون أول سيارة طائرة روسية خلال 4 أعوام.

وقال المسؤول الإعلامي إن هذه السيارة ستستطيع أن تحلق لمسافة 1000 كيلومتر بسرعة تتجاوز300 كيلومتر في الساعة، حاملة ما يمكن أن يبلغ وزنه 500 كيلوغرام. وتحتاج هذه السيارة للإقلاع والهبوط، إلى ممر يبلغ طوله 50 مترا.

وكان مستشار مؤسسة الأبحاث الواعدة، يان تشيبيسوف قد كشف في عام 2017 أن السيارة الطائرة المزمع إنشاؤها ستخصص لنقل الحمولات والناس.