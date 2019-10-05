بوغدانوف يلتقي ممثلي الأحزاب السورية لمناقشة عملية التسوية في البلاد

التقى نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في سوريا وناقش معهم مهام التسوية في البلاد، بما في ذلك إرساء عمل اللجنة الدستورية في جنيف.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، التقى بوغدانوف، مع أعضاء المجلس الشعبي السوري، فيصل عزوز وحسين راغب الحسين، الأمين العام لحزب الشباب الوطني السوري للبناء والتغيير باروين إبراهيم، رئيس الحزب الشعبي السوري نواف عبد العزيز الملحم، عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي طارق الأحمد، وكذلك رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني صادق أبو عامر ومحمد جلبوط.

وأضاف الوزارة: "خلال اللقاء، نوقشت مهام التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية بالتفصيل، بما في ذلك إرساء عمل بناء ومستدام للجنة الدستورية في جنيف".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعلن في وقت سابق عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية السورية، وأعلن أن اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة. كما أشار إلى أنه يعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين.

واتخذ قرار إنشاء هذه الهيئة في كانون الثاني/ يناير 2018 في سوتشي في مؤتمر الحوار الوطني السوري.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسن، أن اللجنة الدستورية ستجتمع في جنيف في 30 تشرين الأول/أكتوبر.