بوريسوف: روسيا وفنزويلا ينقلان التعاون إلى مستوى جديد في ظل عقوبات أمريكا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، اليوم السبت، أن العلاقات بين روسيا وفنزويلا تنتقل إلى مستوى جديد في سياق العقوبات الأميركية على كاراكاس.

كاراكاس- سبوتنيك وقال بوريسوف، الذي يزور كاراكاس، "المحادثات بين الرئيسين فلاديمير بوتين ونيكولاس مادورو في موسكو يوم 25 سبتمبر/ أيلول، مكنت من الناحية النظرية من مناقشة اتجاهات التعاون البناء متعدد الأوجه بين روسيا وفنزويلا كشركاء وحلفاء استراتيجيين".

وأضاف، بأن زيارة مادورو إلى روسيا كانت إشارة للمجتمع الدولي.

وتابع بوريسوف "أعتقد أن الإجراءات الأمريكية أحادية الجانب توفر لروسيا فرصة فريدة لبناء تعاوننا على مبدأ جديد في الأساس".

ويجتمع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، اليوم السبت، في كراكاس مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

في وقت سابق جرى الإعلان عن أن بوريسوف، سيقوم بزيارة عمل إلى كاراكاس، حيث سيجري محادثات مع نظيره في اللجنة الحكومية الثنائية.

بدوره، قال الرئيس الفنزويلي أنه خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي، سيتم توقيع اتفاقيات اقتصادية.