الأرجنتين تؤجل شراء مقاتلات "ميغ 29" من روسيا بسبب الانتخابات المقبلة

أرجأت الأرجنتين مسألة شراء مقاتلات روسية من طراز " ميغ 29 "، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في نهاية هذا الشهر.

موسكو – سبوتنيك. وقال نائب رئيس الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون الفني العسكري، أناتولي بونتشوك، لـوكالة "سبوتنيك" :"أمامهم انتخابات فلذلك من السابق لأوانه التحدث عن تقدم [بمسألة شراء المقاتلات]. لقد أعربوا عن اهتمامهم حتى الآن. وتوقفوا عن المضي قدما كونهم يدركون أن اتفاقيات اليوم قد لا تنفذ في وقت لاحق، وهذا منطقي تمامًا".

ورد بونتشوك بإيجابية على سؤال يتعلق بمسألة ما إذا كان سيكون هناك أي تفاصيل محددة بشأن هذه المسألة بعد الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الأرجنتين أواخر تشرين الأول/ أكتوبر .

وأضاف أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات.